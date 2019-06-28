27 июня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был лишен неприкосновенности по решению парламента страны.
Почти все обвинения, которые ранее составила депутатская комиссия и на основе которых он был лишен неприкосновенности, подпадают под статью «Коррупция», передает ИА "Фергана".
Экс-президенту приписывают причастность к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконное завладение земельным участком, неприемлемую для госслужащего связь с компанией «Форум» и рядом других коммерческих организаций, махинации при модернизации ТЭЦ Бишкека и др.
Между тем, Алмазбек Атамбаев пообещал обороняться при попытке его арестовать.
«У меня есть наградное оружие, и я буду отстреливаться, если меня приедут задерживать. Я это говорю для тех ребят, которые приедут за мной. Они будут выполнять незаконный приказ», - сказал Атамбаев журналистам, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если его захотят задержать.
По его словам, он имеет информацию о готовящемся аресте.
«Госохрану по закону имеют право снять только после вступления в силу судебного решения. То есть, по идее, меня должны охранять, а не готовиться к захвату. Мы знаем, что к этому готовность ведется. У меня тоже сторонников много среди силовиков. Я знаю, как плачут нормальные офицеры и в ГКНБ, и в МВД, потому что приходят безграмотные люди, которые дают безграмотные приказы. Я ко всему готов», — цитирует бывшего президента 24.kg.
Алмазбек Атамбаев в 2017 году стал первым в истории независимой Кыргызстанаи президентом, который оставил пост добровольно. Правление Аскара Акаева завершилось революцией в 2005 году, Курманбека Бакиева свергли в 2010 году. Лишь Роза Отунбаева, возглавившая страну после второй революции, добровольно передала власть избранному в 2011 году Атамбаеву. Но Отунбаева имела статус «президента переходного периода».
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Чин як қисми харҷи ҷаласаи СҲШ-ро дар Бишкек пардохт мекунад
Гирифтани шаҳрвандии Русия ба табибону дорусозон осонтар шуд
ВАО: Модари корбари фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро 6 соат дар милитсия нигоҳ доштанд
Вазъи солимии Осияи 6-сола рӯ ба беҳбудӣ овард
Ҳалокати наврасро дар Душанбе милитсия худкушӣ унвон кард
Қонуншикании беш аз 1 ҳазор нафар пиёдагардон дар роҳҳои пойтахт
Мақомот нақшаи ошӯбро дар зиндонҳои Душанбе рад мекунанд
Писари Карим Оғо Хони IV ба Тоҷикистон ташриф овард
Суръати баланди афзоиши истеҳсоли металлҳои қиматбаҳо дар Тоҷикистон
Хуҷанд: Оғози фаъолияти маҷмааи истироҳатию фароғатӣ дар соҳили чапи дарёи Сир
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста