Tcell совместно с American Space Khujand и ОО «Офис гражданских свобод» провели дебатный турнир «Tcell Debate Time» для молодежи города Худжанда – студентов образовательных и языковых центров, являющихся корпоративными клиентами компании. Студенты дискутировали на тему «Технологии и общество» на английском языке.
В приуроченном к Дню национального Единства турнире «Tcell Debate Time» приняли участие 8 команд из языковых и образовательных центров «Аркон», «Be Smart», «Сириус», «Уильям Шекспир», «Американский уголок», «Доно» города Худжанд, а также «Чахонро биомуз» и «London» города Истаравшан.
Все команды были хорошо подготовлены и проявили себя на отлично. Тематика прошедших дебатных раундов крайне актуальна для современной молодежи. Ребята дебатировали, защищали или опровергали тезисы о развитии технологий и их влиянии на общество, искусственном интеллекте, авторских правах в цифровом мире, популяризации науки и образования с помощью технологий, доступности и правильном использовании современных инноваций.
Победителей турнира ожидали ценные призы, сертификаты и кубки от компании Tcell. Каждый из участников команды, занявшей призовое место, получил в подарок от Tcell гаджеты и интернет-трафик, который необходим студентам для дальнейшего образования, получения новых знаний и опыта.
В церемонии награждения, помимо представителей Tcell и корпоративных клиентов компании, принял участие Джефф Райденаур – руководитель информационного отдела при посольстве США в Таджикистане.
Также, представители Tcell рассказали участникам, представителям корпоративных клиентов и гостям турнира о новом фирменном стиле компании, о новом видении и дальнейших планах – воплощать инновационные коммуникационное технологии в своей стране, что приобщит Таджикистан к глобальной мировой площадке успешных инновационных решений.
Участники турнира поблагодарили руководство компании и изъявили желание и дальше участвовать в подобных мероприятиях и оказывать помощь в их организации.
Для Tcell проведение и поддержка образовательных проектов для молодежи, таких как «Tcell Debate Time» занимает важное место в стратегии социальной ответственности, ведь именно образованная молодежь – залог процветания нации и государства. «Tcell Debate Time» также позволил собрать вместе корпоративных клиентов компании, работающих в сфере образования в Согдийской области.
Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
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