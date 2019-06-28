Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством страны поправки в Налоговый кодекс республики.

Согласно поправкам налог на добавленную стоимость при строительстве точек общепита снижен с 18 до 7 процентов.

Налогообложение частных учебных заведениях также снижено с 18 до 5 процентов.

Как отметил в своем выступлении перед народными избранниками заместитель министра финансов Таджикистана Карим Гулмуродзода, правительство пошло на такой шаг для обеспечения прозрачности сбора налогов в этих сферах.

По его словам, с начала текущего года, когда НДС для вышеназванных сфер был установлен в размере 18%, поступления в госбюджет в данном направлении резко сократились. Кроме этого, в сферах выявлено много случаев уклонения от выплаты налога.

По этой причине правительство решило вернуться к варианту 2018 года когда.

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