Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана объявляет конкурс для отбора абитуриентов для поступления в Институт МВД Казахстана.

В конкурсе могут принять участие абитуриенты мужского пола в возрасте от 17 до 24 лет, сообщила "АП" руководитель пресс-службы КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

По ее словам, обучение будет проходить по образовательной программе бакалавриата «Защита в чрезвычайных ситуациях». Поступившие в институт в период обучения будут находиться на должностях курсантов.

Поступление и обучение в вузе бесплатное, оджнако на период абитуриентских сборов кандидаты на учебу оплачивают следующие услуги:

- трехразовое питание на 8 дней по 1300 тенге в день, всего 10400 тенге - (1 тенге = 0,025 сомони);

- посещение бани - 500 тенге;

- медицинское обследование специалистами-врачами временной военно-врачебной комиссии института (ВВВК) - 8200 тенге (сумма ориентировочная);

- в случае необходимости кандидаты оплачивают расходы за прохождение дополнительного обследования по направлению специалистов-врачей ВВВК.

То есть, рекомендуется, чтобы каждый кандидат имел при себе не менее 30 000 тенге (около 750 сомони). Наличие заграничного паспорта у кандидатов на учебу обязательно.

После поступление обучающимся предоставляется на бесплатной основе место в общежитии, три года обучения. Им будет выплачиваться государственная стипендия в течение всего периода обучения в порядке и размере, установленным законодательством Республики Казахстан.

Форма обучения очная. После завершения им присваивается квалификации «Бакалавр».

Срок обучения в институте 4 года. Последний год обучения является платным, но по данным КЧС, в настоящее время проводятся переговоры, чтобы сделать обучение полностью бесплатным.

Желающие участвовать в конкурсе должны подать заявление в Управление кадров и работы с личным составом Комитета до 1 июля 2019 года. Документы принимаются по адресу: 734013, г. Душанбе, ул. Лохути, д. 26, телефон для справок: (+992 37) 227-71-81.

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