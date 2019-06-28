Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня на заседании поддержали предложенный правительством страны проект поправок в закон «О Государственном бюджете 2019 года».
Новые поправки предусматривают очередные налоговые льготы Рогунской ГЭС.
В частности, согласно принятым поправкам от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин освобождается швейцарская компания «Оэн энержи ЛТД», которая производит в Рогунской ГЭС берегоукрепительные работы.
Для проведения таких работ таджикская сторона оплатит швейцарской компании 9,4 миллиона долларов США.
Высота плотины Рогунский ГЭС к сегодняшнему дню доведена до 90 метров. К моменту пуска первого агрегата (16 ноября прошлого года) высота составляла 75 метров.
Второй агрегат Рогунской ГЭС начнет производить электроэнергию с 9 сентября текущего года, сказал на заседании гендиректор ОАО «Рогунская ГЭС» Хайрулло Сафарзода.
Напомним, что по плану строительство станции будет завершено к 2033 году, высота плотины будет доведена до проектных 335 метров, и она станет самой высокой каменно-набросной плотиной в мире.
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