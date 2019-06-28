Пацаны с ножами в каманах, малолетние насильники, воры и уже убийцы – подростковая преступность в Таджикистане вызывает серьезную обеспокоенность у всех - милиции, общественности, даже психиатров.

Почему наши дети стали такими жестокими в интервью «АП» объяснил Хуршед Кунгуратов - главный специалист в области психиатрии Министерства здравоохранения страны.

Фото Asia-Plus

- Есть мнение, что наши дети/подростки стали злее, более жестокими. Вы можете так сказать? О чем говорят годы вашей практики?

- Это правда. Дети стали жесткими, жестокими, агрессивными, злее. В большинстве случаях виноват интернет. Эти подростки пользуются интернетом неправильно, они смотрят как там люди убивают друг друга, смотрят как легче покончить с жизнью.

Дети живут в виртуальном мире, оттуда начинается насилие и жестокость. В наши времена не было интернета, не было мобильных телефонов. Мы жили в настощей, а не выдуманной реальности.

За 4 месяца этого года в республике было зарегистрировано 261 (за этот же период в 2018 году - 350) преступление, совершенное несовершеннолетними. Это на 89 преступлений меньше, чем в 2018 году. Всего в 2018 году было совершено 907 преступлений с участием несовершеннолетних. По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось на 31%.

Во многом виноваты родители. Дети остались без их внимания. Подростковый возраст – очень сложный период, в это время детям нужно больше внимания близких. В переходном возрасте даже самый милый ребёнок нередко превращается в нервного грубого подростка.

У нас в городе очень много интернет-кафе и там собираются одни малолетки, но никто не спросит их - чем они там занимаются до 2 часов ночи? Я вижу, что подростки по ночам гуляют по дискотекам, вижу как они валяются на улице пьяными, орут и ругаются.

Есть вина во всем этом также школы и общества. Вы посмотрите, ученики не могут сейчас даже считать. У учителей не осталось достойнства, ученики как хотят так и издеваются над ними.

Подростки - это очень больная тема для нашего общества.

«Детская жестокость - она безгранична»

- Чем отличается детская жестокость от взрослой?

- Детская жестокость - она безгранична. Они ни знают, что в драке может умереть человек. И слова «СТОП» они ни знают. У этих детей нет и страха собственной смерти.

Взрослые люди, когда дерутся могут остановиться, подростки пока не увидят кровь или пока их соперник не потеряет сознание, не остановятся.

Подростковая жестокость предела не имеет, не могу приложить ума, как страшно порой мальчики и даже девочки дерутся. Жестокость бывает и групповой. Бьют друг друга ножом, арматурой, камнями, всем, что попадет в руки.

Самое страшное то, что двое дерутся, а третий снимает на камеру и выставляет в соцсети. Они живут в своем виртуальном мире, там жестокость границ не имеет.

- Вы в своей практике часто сталкиваетесь с детьми или подростками, которые проявляют неоправданную жестокость по отношению к кому-то? Из-за чего это происходит, что становится катализатором?

- Это очень страшно, но просто из-за того, что один ученик обозвал другого, они дерутся. Иногда катализатор - это одноклассники, которые подговаривают: «он тебя оскорбил, обзывал». А во время драки они же комментируют и одновременно снимают на телефон.

Недавно я был в детской колонии, выдел там и убийство, и нанесение ножевых ранений...

«Всё начинается с жестокости к животным»

- Кто жертвы этих детей (подростков), как правило – их сверстники, животные, взрослые или может даже пожилые люди?

- Во-первых, жестокость в принципе начинается с жестокости по отношению к животным. Рядом с республиканской психиатрической больницей (Кокташ) во дворах много кошек и собак, я сам видел, как дети ловили их, вешали, с живых сдирали кожу и потом сжигали.

Своими глазами мы видим, что когда говоришь о деяниях детей их родителям, они в ответ отмахиваются: «ну они же дети и маленькие».

В прошлом году за нарушения норм закона Таджикистана «Об ответственности родителей в воспитании и обучении детей» к административным штрафам были привлечены свыше 2,2 тыс. таджикских родителей. В отношении 123 родителей, которые препятствовали детям в получении образования, возбуждены уголовные дела.

Это безразличие со стороны родителей и общества. А ведь достаточно родителю один раз сказать ребенку, что обижать животных нельзя, что это плохо и второй раз нормальный ребёнок не будет делать это.

Сегодня в колонии полно таких вот подростков. Они начинали с животных, а заканчивали убийством людей. Знаю случай, когда подросток попросил маму купить ему телефон, а она ответила, что пока нет возможности. И он ее жестоко избил…

- А кто родители этих малолетних преступников? Ведь вы, наверняка, говорите и с ними?

- Родители этих детей разные - от самых нищих слоев населения до академиков.

Могу сказать, что сейчас 60% таджикских подростков испорчены. Неважно, из каких они семей.

Кстати, я очень благодарен мэру Душанбе Рустаму Эмомали за то, что в городе были построены детские спортивные площадки, после этого резко сократилось количество токсикоманов, наркоманов и хулиганов среди подростков.

Если напала банда подростков…

- Часто ли к Вам направляют на осмотр проблемных детей от милиции?

- Этих детей ко мне приводит милиция уже после совершения ими преступления. Как правило, они говорят, что не знали, чем может обернуться их деяние, «откуда мне было знать, что так случится, разве я мог знать, что он умрет?», - говорят они.

Эти подростки не воспринимают ситуацию всерьез. Они не знают, что человек может умереть от удара ножом, у них нет понимания, что за это могут посадить, они не знают, что уголовная ответственность наступает с 14 лет.

У этих детей с психикой все в порядке, это называется патологией характера – психопатия. Это не психическое заболевание, это предвестник, это пограничное состояние между болезнью и здоровьем. Оно очень сложно поддается коррекции.

С теми с кем это не получается, они в конце концов попадают в тюрьму. Но тюрьма не воспитательная школа, так что они оттуда не людьми, а зверями выходят.

- Есть ли какое-то медицинское обоснование детской жестокости, это является психическим отклонением?

- Это не психическое отклонение. Эти проблемы мы сами создали и общество и идеология во всем виноваты.

- Как быть в ситуации, когда на тебя нападает банда таких подростков? Вы можете дать рекомендации потенциальным жертвам? Как себя правильно вести, чтобы избежать насилия?

- Если на вас нападает банда подростков, никогда не убегайте. Если вы убегаете, вы тем самым покажете свой страх, и они воспользуются этим. Надо прямо стоять напротив, хорошо бы громко кричать ни них, чтобы люди слышали. Может это поможет.

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