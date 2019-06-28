Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с официальным визитом 27 июня поехал в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, информирует БЕЛТА.

В аэропорту Рахмона встречали вице-премьер Игорь Ляшенко и первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Сегодня переговоры Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона пройдут Дворце Независимости.

Планируется, что Эмомали Рахмон останется в Беларуси до выходных и посетит церемонию закрытия II Европейских игр, которая пройдет 30 июня.

Фото belta.by 1 /4

В поездке Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры образования и науки, сельского хозяйства, культуры, Генеральный прокурор, председатель Комитета по делам молодежи и спорта и другие официальные лица.

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