В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана прошел международный шахматный мемориал "Кубок Леонида Юртаева", памяти первого гроссмейстера этой республики. 

10:31 21 июн

Таджикская шахматистка завоевала бронзу по рапиду на чемпионате Азии

По данным Федерации шахмат Кыргызстана, в соревнованиях приняли участие 160 шахматистов из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Призовой фонд составил 2 тысячи долларов.

Турнир состоял из двух категорий: "А" - личные состязания с обсчетом международного рейтинга, "В" - детско-юношеские встречи. Состязания прошли по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров.

В разделе "А"  среди женщин отличилась Мутриба Хотами (Таджикистан), занявшая первое место. Другая представительница Таджикистана Сарвиноз Каримова стала третьей и выиграла бронзовую медаль турнира.  У мужчин таджикистанец Алишер Каримов стал 9-м.

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Все три шахматиста Таджикистана являются тренерами в спортивной школе №7 города Душанбе. Они сейчас готовятся ко второму этапу Кубка президента Таджикистана по шахматам в составе сборной столицы. 

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