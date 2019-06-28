Второй гидроагрегат Рогунской ГЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце первой декады сентября этого года.
«Мы намерены в текущем году в дни празднования государственной независимости запустить и второй агрегат этой жизненно важной для нас гидроэлектростанции», - сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 июня во время выступления по случаю Дня национального единства в Раштском районе.
Запуск второго агрегата Рогуна, по мнению президента, является «еще одним устойчивым шагом на пути к обеспечению энергетической независимости страны», который откроет «широкую дорогу для четвертой национальной цели – индустриализации Таджикистана».
Ввод в действие первого агрегата этой станции в ноябре прошлого года президент назвал «одним из поистине исторических достижений».
Второй гидроагрегат Рогунской ГЭС поставлен под нагрузку 31 мая этого года, производятся пусковые испытания, сообщалось ранее на сайте украинской компании «Днепр-Спецгидроэнергомонтаж», которая монтировала два агрегата станции.
Первоначально было запланировано завершить установку второго агрегата (№5) к концу марта, а в апреле этого года сдать его в эксплуатацию.
Первый агрегат (№6) заработал 16 ноября прошлого года в торжественной обстановке при участии президента Эмомали Рахмон.
В целом, в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами.
Ожидается, что строительство станции полностью будет завершено к 2033 году, высота плотины которой к этому времени будет доведена до проектных 335 метров, и она станет самой высокой каменно-набросной плотиной в мире.
По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатацию среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.
Рогунскую ГЭС планируется использовать в качестве многоцелевого гидроузла, в том числе для выработки электроэнергии, регулирования воды, снижения риска наводнений и смягчения засухи.
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Кулли ахбор
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Эколог3
Уважаемая редакция!
Работающие на объекте специалисты утверждают, что фильтрация воды сквозь построенной пока еще небольшой плотины (перемычки высотой 75/85 м) чрезвычайно высокий. По их данным фильтрационный расход составляет 1300 литров в секунду (1,3 куб.м в секунду), что намного больше чем было в апреле (900 литров в секунду). Что не может не вызывать тревогу и беспокойство.
При таком фильтрационном расходе из одной точки вода может прососать плотину и сделать в нем отверстие. А дальше разрушение....
Через Вас просили бы Подрядчика, Руководство Рогунской ГЭС, Минэнерго и наконец Правительство РТ объективно и достоверно разъяснить общественности положение дел с этим вопросом.
Спасибо!
007 Эколог3
Ой, появился еще один советник-специалист широкого профиля с узкими захватами знания. Там столько специалистов и экспертов, нет тебе мало и еще сам ревешься?😂😂😂