Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сразу после прибытия из Раштского района 27 июня в Международном аэропорту Душанбе официально открыл контрольно-диспетчерский пункт Государственного унитарного предприятия «Таджикаэронавигация». В церемония открытия приняла участие посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар.

Аэронавигационный объект возведен в рамках Соглашения между правительствами Таджикистана и Франции, сообщает пресс-служба главы государства.

В пресс-службе отметили, что вышка имеет огромное значение в обеспечении безопасности полетов и является одним из самых важных объектов для управления полетом и посадкой воздушных судов. Она построена в соответствии с нормами и требованиями Международной организации гражданской авиации.

Все рабочее оборудование контрольно-диспетчерской вышки изготовлено крупнейшими в Европе производственными компаниями, контролёры и диспетчеры, регулирующие взлёт и посадку самолётов и вертолётов, используют в своей работе современные аэронавигационные технологии.

Со сдачей в эксплуатацию контрольно-диспетчерской вышки в Международном аэропорту Душанбе со стороны рабочей группы ГУП «Таджикаэронавигация» осуществляется планирование и координация использования воздушного пространства, обслуживание по полётным, консультативным, регулятивным данным, аварийному предупреждению и контролю за соблюдением правил использования воздушного пространства республики в современных условиях и в соответствии с требованиями международных аэронавигационных стандартов.

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Высота башни составляет 41,23 метров, а в ее верхней части на высоте 36 метров находится рабочий зал диспетчеров.

Эмомали Рахмон после открытия контрольно-диспетчерского пункта ознакомился с уровнем и качеством работы, методом управления, регулирования и контроля маршрутов полетов в пространстве Таджикистана и призвал работников сферы быть ответственными в выполнении своих профессиональных обязанностей.

Соглашение о строительстве командно-диспетчерской вышки в аэропорту Душанбе было подписано 13 июля 2015 года. а непосредственные строительные работы были начаты в ноябре 2017 года.

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