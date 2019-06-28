Депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана после заключительного заседания пятой сессии пятого созыва, который пройдет сегодня, 28 июня, с 1 июля уходят на каникулы, сообщили «АП» в Маджлиси намояндагон.

В ходе последнего заседания второй сессии перед депутатами о проделанной работе отчитается спикер нижней палаты Шукурджон Зухуров.

По словам источника, отпуск народных избранников продлится до 15 августа, а с 16 августа по 30 сентября депутаты будут работать в профильных комитетах и комиссиях. Во время летних каникул, по необходимости, президент Таджикистана вправе созвать внеочередную сессию парламента страны.

Согласно регламенту нижней палаты парламента Таджикистана, шестая сессия нижней палаты парламента республики пятого созыва начнет в свою работу 1 октября текущего года.

Это будет последняя сессия для нынешних депутатов, полномочия которых истекает в начале весны будущего года.

Выборы нового состава нижней палаты парламента Таджикистана состоятся в начале весны 2020 года.

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