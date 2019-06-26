Впервые в истории Таджикистана Таджикско-турецкая совместная компания Akia Avesto Automotive Industry принимает участие на международной выставке в сфере автобусной техники, аксессуаров и услуг BUSWORLD Central Asia 2019. Данная компания занимается в Таджикистане производством и сборкой турецких автобусов марки AKIA.
Выставка открылась накануне, 25 июня на территории Международной Выставочной Компании «Атакент-Экспо» в Алматы, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что алматинское мероприятие призвано стать главным отраслевым событием для профессионалов и экспертов, специалистов и предпринимателей в индустрии автобусной техники. На выставке принимают участие многие ведущие компании мира.
Экспоненты представят городские и пригородные автобусы, междугородные туристические автобусы, системы обслуживания и сервисы, автобусы малого и особого малого класса, автобусы специального назначения, а также аксессуары и комплектующие.
Участники, недавно присоединившиеся к экспозиции: AKIA AVESTO, ТОО «Вираж», ТОО Falcon Eurobus и Aster Auto, Isuzu, Hyundai Com Trans Kazahstan, Kamaz Trade Company LCC, Samarkand Automobile Factory, China Vehicle Export Platform – представят широкую линейку автобусов различных модификаций, микроавтобусов производства Renault и электробусы Falcon.
Особого внимания заслуживает экспозиции совместной таджикско-турецкой компании «Акиа Авесто Автоматив Индастри», представляя 3 автобусов: 8 метровый, 12 метровый и Двухэтажный. Также в представленные автобусы внедрены автоматическая система оплаты за проезд, и установлены заводские валидаторы.
Выставку BUSWORLD Central Asia 2019 сопровождает обширная трёхдневная деловая программа, представленная в этом году в формате бизнес-платформы Busworld Academy. Тема Академии Busworld посвящена ориентации в будущее системы автобусного транспорта в Центральной Азии. Программа затронет перспективные направления технологического развития автобусных перевозок, соберет широкий круг представителей отрасли из Казахстана, России и ряда европейских стран.
В рамках программы у участников появится возможность поделиться идеями и знаниями по вопросам безопасности и комфорта пассажиров, контроля и управления перевозками. Благодаря участию в панельных дискуссиях, заседаниях и круглых столах делегаты смогут получить актуальную информацию от экспертов рынка и представителей государственных структур и ассоциаций.
Международные выставки бренда BUSWORLD являются главными отраслевыми платформами для встреч экспертов по всему миру. Уже более 47 лет на платформе BUSWORLD свою продукцию представляют ведущие игроки отрасли и крупнейшие бренды автобусной техники, что делает выставки узнаваемыми среди специалистов мирового уровня.
СПРАВКА «АП»:
Таджикско-турецкая компания Akia Avesto Automotive Industry основана в январе 2018 года. Компания действует в соответствии с инвестиционным соглашением между правительством Таджикистана, ООО «Авесто Групп» и турецкой компании Ulasim IC YE DIS TICARET Anonim Sirketi.
Компания занимается производством и сборкой турецких автобусов марки AKIA. AKIA AVESTO - первая и единственная компания в Республике Таджикистан, которая производит автобусы в соответствии с международными стандартами. Производственная мощность автобусов составляет 300 единиц в год. Компания производит 5 видов городских и междугородних автобусов.
Производимые автобусы соответствуют международным стандартам Евро-5. Автобусы оснащены двигателями, коробкой передач и мостами известных компаний, таких как Mercedes Benz и Zahnrad Fabrik, а также все установленные на них запчасти имеют специальные гарантии и высокое качество от известных европейских и турецких компаний.
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