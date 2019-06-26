Вице-министр обороны Бакыт Курманбаев на специальном брифинге сообщил, что военных складов в Арыси не будет, передает Tengrinews.kz.
Также он подчеркнул, что осколки снарядов необходимо убрать в течение ближайших трех суток.
"В течение трех суток следует завершить работы по уборке осколков снарядов. Причины пожаров будут выяснены следственной группой, которая в настоящее время занимается этим вопросом. По складам - в последующем их уничтожат. Складов не будет", - сказал Бакыт Курманбаев.
По данным на 25 июня были обнаружены около 130 снарядов. Жителям категорически запретили пока возвращаться в город. По его периметру выставлены блокпосты, сообщает ИА "Фергана".
Взрывы боеприпасов на складе рядом с Арысью произошли в понедельник, 24 июня. Население города было эвакуировано, а сам город оцепили военные.
В результате взрывов погибли, по официальным данным, три человека. За медицинской помощью обратились 70 человек, из них были 45 госпитализированы.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Чин як қисми харҷи ҷаласаи СҲШ-ро дар Бишкек пардохт мекунад
Гирифтани шаҳрвандии Русия ба табибону дорусозон осонтар шуд
ВАО: Модари корбари фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро 6 соат дар милитсия нигоҳ доштанд
Вазъи солимии Осияи 6-сола рӯ ба беҳбудӣ овард
Ҳалокати наврасро дар Душанбе милитсия худкушӣ унвон кард
Қонуншикании беш аз 1 ҳазор нафар пиёдагардон дар роҳҳои пойтахт
Мақомот нақшаи ошӯбро дар зиндонҳои Душанбе рад мекунанд
Писари Карим Оғо Хони IV ба Тоҷикистон ташриф овард
Суръати баланди афзоиши истеҳсоли металлҳои қиматбаҳо дар Тоҷикистон
Хуҷанд: Оғози фаъолияти маҷмааи истироҳатию фароғатӣ дар соҳили чапи дарёи Сир
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста