АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- Пройдет Чемпионат республики по легкой атлетике. Место проведения - Центральный стадион Душанбе
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ИЮНЯ
2011 - Организация Исламская конференция (ОИК) сменила название на Организацию Исламского сотрудничества (ОИС);
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ИЮНЯ
1921- Родился знаток народной медицины Хамидджан Захидов.
1934 – Родился певец, композитор Мухаммадато Таваллоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, , в горах ночью 6-11 тепла, днем 17-22 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла.
По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.
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