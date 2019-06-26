Сегодня, 26 июня, состоится решающий матч группового этапа Кубка АФК-2019 для душанбинской команды «Истиклол». Чемпион Таджикистана встречается с туркменским «Алтын Асыром». Главный тренер таджикского клуба Хаким Фузайлов на предматчевой пресс-конференции заявил, что его команда постарается добиться победы и выйти в следующий раунд турнира.
«Как я говорил ранее, при любом раскладе матч с «Алтын Асыром» – это финал, - приводит слова главного тренера «Истиклола» сайт Федерации футбола Таджикистана. – Для выхода в следующий этап нам нужна только победа, тогда как, «Алтын Асыр» устраивает и ничья. Поэтому будет достаточно интересная, вязкая, тяжелая игра за выход из группы. Что касается подготовки нашей команды, то на сегодняшний день все в строю. Ребята прекрасно понимают степень ответственности матча. Перед нами стоит задача выхода из группы. Сделаем все от нас зависящее, чтобы обыграть «Алтын Асыр» и выйти в следующий раунд Кубка АФК».
В трех последних матчах Кубка АФК душанбинская команда набрала только одно очко.
«На это есть свои причины. Ничья с «Алтын Асыром» в Ашхабаде – я считаю положительный результат. В матче с «Дордоем» в Бишкеке были очень веские причины, что мы подсели во втором тайме. А игру с «Худжандом» я не хочу вспоминать», - сказал по этому поводу Хаким Фузайлов.
По его словам, тренерский штаб душанбинцев смотрел и изучал все матчи «Алтын Асыра» в Кубке АФК и будет строить игру, отталкиваясь от тактики соперника.
– У вас не осталось чувство обиды на «Худжанд», все-таки шли лидером, однако в прошлом туре вам поставили подножку?
– Никакой обиды нет. Я считаю, что мы проиграли не по игре.
– Будут ли изменения в составе «Истиклола» по сравнению с игрой против «Худжанда»?
– Изменения, конечно, будут. Самая главная моя задача – психологически подвести ребят к завтрашнему матчу. На сегодняшний день я понимаю, что большинство ребят готовы к игре, чувствуют, что нужно делать.
– Каким будет ваше обращение к болельщикам?
– Призываю всех болельщиков объединиться, прийти на стадион и поддержать «Истиклол» в заключительном туре группового этапа. При полных трибунах домашняя поддержка всегда оказывает положительное воздействие на игроков. С их поддержкой намного легче играть, в таких ситуациях у игроков растут крылья. В матче с «Алтын Асыром» мы будем биться только за победу.
Напомним, матч «Истиклол» - «Алтын Асыр» состоится сегодня в 19.00 на Центральном стадионе города Душанбе.
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