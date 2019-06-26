Ташкентский городской суд, сегодня, 26 июня, огласил обвинительный приговор в отношении бывшего Генерального прокурора Республики Узбекистан Рашида Кадырова и еще 13 лиц.
В приговоре отмечено, что Р. Кадыров, занимая должность Генерального прокурора Узбекистана в 2000-2015гг., совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений по предварительному сговору с группой лиц, занимавших высокие посты в органах прокуратуры и других правоохранительных органах, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.
"Им предъявлены обвинения в получении взяток (статья 210 часть 3 пункт “а” УК РУз), подстрекательстве к даче взяток (статья 28,211 часть 3 пункт “а” УК РУз), мошенничестве (статья 168 часть 3 пункт “а” УК РУз), умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей (статья 184 часть 3 УК РУз), вмешательстве в расследование или разрешение судебных дел (статья 236 часть 2 УК РУз), легализации доходов, полученных от преступной деятельности (статья 243 УК РУз) и других преступлений, направленных против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений", - говорится в сообщении.
Пресс-служба сообщает, что в закрытом судебном заседении, продолжившимся почти шесть месяцев, были всесторонне проверены все доводы показаний подсудимых, выслушены показания около 200 свидетелей, а также исследованы заключения экспертиз и служебных проверок и других доказательств, собранных по делу, на предмет их законности и обоснованности.
"За преступления, в совершении которых Рашид Кадыров был признан виновным по приговору суда, в порядке части 6 статьи 50 УК РУз, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 минимальных размеров заработной платы", - говорится в сообщении.
Другие лица, проходившие по этому делу, приговорены к тюремным срокам от 13 до 19 лет.
Все фигуранты, в том числе, Рашид Кадыров будут лишены специальных званий и государственных наград. Изъятые и описанные в ходе дознания и предварительного следствия денежные средства, а также имущества будут направлены в счет погашения материального ущерба, причиненного преступлениями, в совершении которых подсудимые были признаны виновными.
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