Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане провела мероприятие, посвященное Международному дню поддержки жертв пыток, который отмечается сегодня, 26 июня.
В столичном "Суруш-Холле" прошла выставка работ художника-активиста Фарруха Негмат-заде, где в творческой форме была раскрыта тема насилия с использованием элементов перфоманса в исполнении Фирузы Каримовой, сочетающего визуальное искусство, музыку и слово.
Выставка была организована при финансовой поддержке Программы развития ООН, Зигрид Раузинг Фонд, Программного офиса ОБСЕ в Душанбе и представительства ЕС в республике.
В мероприятии приняли участие представители государственных органов, судов, адвокатуры, общественных и международных организаций.
По словам организаторов мероприятия, перфоманс, который широко распространен в последнее время во многих странах мира, использован и в работе Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане и направлен против любого вида насилия, включая пытки.
Напомним, за несколько дней до этого, 22 июня, в Худжанде состоялась традиционная фотовыставка Коалиции, посвященная памяти 27 жертв пыток и жестокого обращения в стране.
В ходе мероприятий в Душанбе и Худжанде распространялись также футболки с надписью-призывом: «Объединим усилия против пыток!» и календари.
Фотовыставка традиционно проходит в стране с 2013 года в честь Международного дня в защиту жертв пыток, провозглашённого Генеральной ассамблеей ООН 26 июня 1997 года.
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