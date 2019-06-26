Заведующий отделом ожоговых заболеваний больницы №3 Тохир Зубайдов в беседе с «АП» сегодня сказал, что состояние 6-летней Осии Шерзод немного улучшилось.
«Осия Шерзод уже общается и разговаривает очень хорошо. Но состояние все еще оценивается как тяжелое, лечение продолжается в отделе реанимации», - сказал он.
По его словам, к ней пускают только маму и тетю.
«На счет того, что родственники подростков, которые обвиняются в поджоге этой девочки, приходили ее навестить, мне ничего не известно, потому, что мы пускаем к ней только маму и жену дяди. Может они и приходили, и говорили с родителями Осии, я не знаю», - сказал Зубайдов.
Напомним, что нападение на девочку было совершено утром 19 июня. По данным ОМВД-2 столичного района Сино, трое подростков, школьники из джамоата Чоряккорон района Рудаки, привязали ее к ограде и подожгли. В результате у Осии ожог 65% тела, из которых 45% - глубокие раны.
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