Сотрудники милиции Раштского района в среду задержали Мавджигул Гарибову, мать гражданского активиста Джунайдулло Худоёрова, отбывающего срок наказания в столичной колонии №4. Женщина хотела сегодня принять участие во встрече с президентом, который находится с рабочей поездкой в Раште, и сообщить ему о том, что ее сына незаслуженно отправили за решетку, пишет Служба новостей Центральной Азии.
По ее словам, с 5 часов утра она вместе с односельчанами стояла в ожидании встречи, однако сотрудники милиции вытащили ее и еще нескольких людей из толпы и отвели в участок.
По словам женщины, которая успела позвонить в редакцию Радио "Озоди" из милицейского участка, она хотела принять участие во встрече президента с населением Рашта, но стражи порядка посчитали, что «она может омрачить ход встречи вопросами о судьбе сына» и отвели временно в участок.
Спустя шесть часов Мавджигул Гарибову отпустили домой.
Фарход Худоёров, сын Мавджигул Гарибовой, сказал, что у матери на руках было письмо, которое она хотела лично передать президенту. В своем письме она пишет: «Каждый из моих детей направляли письма в Ваш адрес и в адрес высокопоставленных чиновников с просьбой помочь вызволить из тюрьмы незаслуженно осужденного Джунайдулло, но мы не получили никакого ответа».
В письме мать отмечает, что ее сын вскрыл факты кражи государственного имущества, за что поплатился свободой.
Ее сын - Джунайдулло Худоёров в августе прошлого года был осужден на 5 лет лишения свободы судом района Исмоили Сомони. Его обвинили в том, что он якобы имел связи с запрещенным в Таджикистане движением «Салафия». Однако Джунайдулло Худоёров считает, что его незаконно осудили за посты в социальных сетях с критикой властей Раштского района.
Президент страны Эмомали Рахмон с 24 июня находится с рабочей поездкой в Раштской долине: сегодня вечером он примет участие в праздновании Дня единства.
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