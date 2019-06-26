Госдума в третьем чтении приняла законопроект о сокращении с трех лет до года минимального трудового стажа для иностранных специалистов, которые хотят получать российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Документ разработан Правительством и вносит изменения в Закон «О гражданстве РФ» в части сокращения срока осуществления трудовой деятельности, необходимой для обращения с заявлением о приёме в гражданство России для иностранных граждан — квалифицированных специалистов.
"С трёх лет до одного года — сокращаем срок работы, необходимый для того, чтобы высококвалифицированные зарубежные специалисты могли получить российское гражданство", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Список профессий, обладатели которых имеют право на получение упрощенного гражданства, утвержден Правительством России, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Среди них – врачи и фармацевты, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Среди тех профессий, которые дают на это право, самые различные специальности — это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие. Это математики и инженеры, в том числе инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации, а в условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным", — подчеркнул Вячеслав Володин.
Новые правовые нормы начнут действовать по истечении 90 дней с момента официального опубликования закона.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Вазъи солимии Осияи 6-сола рӯ ба беҳбудӣ овард
Ҳалокати наврасро дар Душанбе милитсия худкушӣ унвон кард
Қонуншикании беш аз 1 ҳазор нафар пиёдагардон дар роҳҳои пойтахт
Мақомот нақшаи ошӯбро дар зиндонҳои Душанбе рад мекунанд
Писари Карим Оғо Хони IV ба Тоҷикистон ташриф овард
Суръати баланди афзоиши истеҳсоли металлҳои қиматбаҳо дар Тоҷикистон
Хуҷанд: Оғози фаъолияти маҷмааи истироҳатию фароғатӣ дар соҳили чапи дарёи Сир
Кумаки ИМА дар таъмиру навсозии ёдгории мадрасаи Оим
Модари навраси ҳалокшуда: “Ӯ муҳандис шудан мехост”
Идомаи сафари Эмомалӣ Раҳмон ба водии Рашт: Тоҷикободу Лахш
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста