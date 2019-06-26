В Туркменистане выпущен 11-й том сборника «Летопись великих свершений», посвященного деятельности президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает ИА Фергана.
Книга посвящена событиям 2017 года. В этот год в Туркменистане прошли выборы президента, и Бердымухамедов выиграл их в третий раз.
«За Президента Гурбангулы Бердымухамедова проголосовало 97,69 процента избирателей, что явилось наглядным свидетельством всемерной поддержки народом политического, экономического и социального курса, проводимого главой государства», — пишет TurkmenPortal.
Также важным событием 2017 года являются V Азиатские игры в закрытых помещениях.
Помимо «Летописи», в Туркменистане регулярно издаются книги за авторством самого Бердымухамедова. Он пишет о коневодстве, лекарственных растениях, о спорте, экономике и на многие другие темы. Количество его произведений приближается к пятидесяти.
Бердымухамедов, в прошлом занимавший пост вице-премьера и министра здравоохранения, возглавил Туркменистан после смерти первого президента Сапармурата Ниязова в 2006 году.
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