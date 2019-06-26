Во время встречи с населением Сангворского района 24 июня местные жители подарили президенту Эмомали Рахмону портрет, где глава государства изображен вместе с матерью. Этот подарок растрогал президента: "Сама встреча – подарок, ваш подарок принят!". Сюжет об этом был показан по таджикским телеканалам.

Эмомали Рахмон долго рассматривал портрет и поднял руку для совершения дуа. Он похвалил подарок и отметил, что портрет близок к оригиналу.

Президент обратил внимание на изображение рук матери: "Посмотрите на руки, она работала больше, чем мужчина. Она не накопила денег и золота, жила бедно и скромно".

Эмомали Рахмон отметил, что благодарен матери за то, что благодаря ей получил образование.

"Отец не пускал, думая, что останется один. Но мама ответила ему: "Буду работать и за сына. Буду ухаживать за коровами, приготовлю тебе пищу, постираю одежду. Благослови сына, чтобы он пошел учиться", - рассказал президент жителям Сангвора.

"Мать – священна. Когда есть отец и мать, мы не ценим их. Я сделал сколько, но еще раз скажу, что мало сделал для них", - выразил сожаление Эмомали Рахмон.

"Все было в моих руках, но я не смог за ней ухаживать, не смог достаточно смотреть за отцом, почему? Сейчас говорю детям и внукам, будьте благодарны, присмотрите за мной, позаботьтесь о матери. Это касается всех", - отметил президент.

Эмомали Рахмон призвал население уважать родителей, чаще их навещать и получить их благословение.

"Уважение к родителям – вещь святая, - подчеркнул глава государства. - Не нужно ехать в хадж - он находится у дверей наших домов. Будет принят хадж каждого, кто получил благословение и довольство родителей. Никогда не забывайте об этом. Кто любит родителей, тот всегда находит время посетить их, заботиться о них. Мы не должны забывать, что появились на свет благодаря матерям. Пророк, который достиг такого высокого статуса пророчества, тоже был рожден матерью".

Эмомали Рахмон вспомнил, как беседовал с матерью:

"Она всегда благославляла, совершала дуа за меня. Слова матери не могут повторить ни жена, ни дочь, ни сын, ни внуки. Будь тебе хоть сто лет, для матери ты еще ребенок. Слова, которые я слышал от матери, я больше не слышал ни от кого".

Президент сегодня находится в Раште, где вечером состоятся торжества, посвященные 22-й годовщине Дня национального единства.

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