Специалисты компании МегаФон Таджикистан рассказали учащимся Худжандского филиала Политехнического института Таджикского технологического университета имени М. Осими о стартапах. Мастер-класс «Стартап: от идеи до реализации» посетили более 50 студентов факультета информатики и энергетики.
Студенты-первокурсники познакомились с историей развития технологий, узнали о современных трендах и новых цифровых решениях: концепции умного дома, онлайн-оплате услуг и т.д. Некоторые из этих технологий уже сейчас доступны абонентам компании МегаФон Таджикистан.
К примеру, «МегаФон Life» – мобильное приложение, включающее функции мессенджера и личного кабинета, управление программой лояльности «Спасибо», а также «МегаФон Кошелек», при проведении платежей через который пользователи получают бонусы в виде разовых бесплатных интернет-пакетов. Молодые программисты смогли также протестировать работу нового сервиса «АрбузТВ» и детского портала «МегаКидс» и узнали о том, как цифровые услуги создаются и выводятся на телеком-рынок Таджикистана.
«Спасибо специалистам компании МегаФон Таджикистан за творческий подход к подаче материала! В презентацию были включены примеры реализованных стартап-проектов, благодаря чему наши студенты узнали, как самостоятельно реализовывать собственные проекты в будущем», – отметил декан факультета информатики и энергетики Одил СОЛИЕВ.
«Делясь своим опытом с молодыми специалистами, мы вносим свой вклад в развитие молодых профессиональных кадров. Именно это – цель социально-образовательного проекта «Молодежь будущего», который мы реализуем по всей стране. Будем рады, если пример нашей компании поможет нынешним студентам успешно реализовать свои стартапы», – сказал Директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Согдийской области Далер НАИМОВ.
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