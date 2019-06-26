По итогам денежно-вещевой лотереи «Книга - источник знаний», организованной издательством «Адиб» в Душанбе, проданы свыше 100 тыс. книг.
Данное мероприятие было организовано и проведено в рамках Республиканского конкурса «Светоч знаний» в честь празднования 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, пропаганды и популяризации чтения среди учащихся и студентов всех ступеней образования, представителей различных профессий и слоев населения страны, сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.
На торжественной церемонии подведения итогов, которую вел Народный артист Таджикистана, известный юморист Аловиддин Абдуллоев, приняли участие и выступили известные таджикские литераторы Гулназар Келди, Кароматулло Мирзо, Камол Насруло, Алимухаммад Муроди и Шерали Мусо.
Акция продажи книг с лотереей проводилась в «Боги Рудаки» по субботам с 11 мая по 22 июня. И за этот период было продано свыше 100 тысяч книг, а каждый покупатель стал обладателем лотереи.
В денежно-вещевой лотерее было выставлено 10 тысяч сомони, мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты.
Главный приз - 10 тысяч сомони - выиграла сотрудница Комитета по делам женщин и семьи Нилуфар Амоновой.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Вазъи солимии Осияи 6-сола рӯ ба беҳбудӣ овард
Ҳалокати наврасро дар Душанбе милитсия худкушӣ унвон кард
Қонуншикании беш аз 1 ҳазор нафар пиёдагардон дар роҳҳои пойтахт
Мақомот нақшаи ошӯбро дар зиндонҳои Душанбе рад мекунанд
Писари Карим Оғо Хони IV ба Тоҷикистон ташриф овард
Суръати баланди афзоиши истеҳсоли металлҳои қиматбаҳо дар Тоҷикистон
Хуҷанд: Оғози фаъолияти маҷмааи истироҳатию фароғатӣ дар соҳили чапи дарёи Сир
Кумаки ИМА дар таъмиру навсозии ёдгории мадрасаи Оим
Модари навраси ҳалокшуда: “Ӯ муҳандис шудан мехост”
Идомаи сафари Эмомалӣ Раҳмон ба водии Рашт: Тоҷикободу Лахш
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста