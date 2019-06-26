По итогам денежно-вещевой лотереи «Книга - источник знаний», организованной издательством «Адиб» в Душанбе, проданы свыше 100 тыс. книг.

Данное мероприятие было организовано и проведено в рамках Республиканского конкурса «Светоч знаний» в честь празднования 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, пропаганды и популяризации чтения среди учащихся и студентов всех ступеней образования, представителей различных профессий и слоев населения страны, сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.

На торжественной церемонии подведения итогов, которую вел Народный артист Таджикистана, известный юморист Аловиддин Абдуллоев, приняли участие и выступили известные таджикские литераторы Гулназар Келди, Кароматулло Мирзо, Камол Насруло, Алимухаммад Муроди и Шерали Мусо.

Акция продажи книг с лотереей проводилась в «Боги Рудаки» по субботам с 11 мая по 22 июня. И за этот период было продано свыше 100 тысяч книг, а каждый покупатель стал обладателем лотереи.

В денежно-вещевой лотерее было выставлено 10 тысяч сомони, мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты.

Главный приз - 10 тысяч сомони - выиграла сотрудница Комитета по делам женщин и семьи Нилуфар Амоновой.

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