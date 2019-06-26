Мать показывает одну из немногих фотографий сына (слева): фото уже повзрослевшего Фурката в семейном архиве нет.

Органы правопорядка Душанбе признали гибель 15-летнего Фурката Алимова, который рано утром 25 июня сбросился с 11 этажа жилого дома по столичной улице Ахмади Дониш, суицидом.

В УМВД по городу Душанбе сообщили, что мальчик сам свел счеты с жизнью.

«Однако сейчас ведется проверка, не довел ли кто-нибудь мальчика до самоубийства», - сообщил «АП» источник в столичном управлении МВД.

По его словам, следователи считают данную версию маловероятной, но все равно проверяют.

Утром 25 июня возле дома по улице Ахмади Дониш было обнаружено тело 15-летнего Фурката Алимова.

Мальчик закончил 8 класс, хорошо сдал экзамены и собирался ехать в летний лагерь.

Его мать не верит, что сын мог совершить суицид.

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