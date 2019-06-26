Пенитенциарная система Таджикистана работает в штатном режиме, никаких попыток бунта в столичной тюрьме не было, заявили «АП» в приемной начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста республики.

«Никаких попыток бунта не было, ни в одной из тюрем города меры безопасности не усилены, все исправительные учреждения страны работают в обычном режиме», - отметил представитель ГУИУН.

Ранее Радио «Озоди», ссылаясь на источник в ГУИУН Минюста Таджикистана, сообщило о том, что около 20 заключенных тюрьмы № 1 в городе Душанбе были намерены устроить массовые беспорядки в исправительном учреждении.

«Двадцать заключенных, которые хотели устроить бунт в душанбинской тюрьме, переведены в отдельное помещение. Все они осуждены к длительным срокам заключения за членство в экстремистских организациях. К бунту заключенные подготовились основательно – в тайнике были обнаружены арматура и куски железа», - сообщил сотрудник ГУИУН "Озоди" на условиях анонимности.

О подготовке к организации беспорядков в тюрьме, по словам источника «Озоди», стало известно в результате проверки, которая была проведена в исправительном учреждении после бунта в Вахдатской колонии. В тюрьме в Вахдате в ночь на 19 мая произошли беспорядки, в результате которых погибли 32 человека, в том числе трое охранников.

Тем временем, по словам другого источника «Озоди», беспорядки могли вспыхнуть и в тюрьме № 7, также расположенной в Душанбе.

«В седьмой тюрьме предотвратили бунт заключенных. Насколько мне известно, вина задержанных пока не доказана, но у следователей есть веские улики против заговорщиков. Задержаны и «эмиры» групп, которые готовились к беспорядкам», - отметил источник. Проверить достоверность этой информации также пока не представляется возможным.

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