Младший сын Его высочества принца Карима Ага Хана IV, принц Али Мухаммад Ага Хан 25 июня прибыл с официальным визитом в административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) - город Хорог.

Принц Али Мухаммад Ага Хан впервые посещает Таджикистан. Сразу по приезду в Хорог он посетил Университет Центральной Азии. В программе визита - посещение Медицинского центра Ага Хана, джамоатхоны (молельный дом исмаилитов), Исмаилитского центра в Хороге и других объектов, которые построены Организацией Ага Хана по развитию (AKDN), сообщает пресс-служба главы ГБАО в Фейсбуке.

фото пресс-службы председателя ГБАО

Это первый визит принца Али Мухаммада в Таджикистан. Его отец, Имам (духовный лидер мусульман-исмаилитов мира) Карим Ага Хан IV в последний раз посещал республику семь лет назад, весной 2012 года, пишет ИА Фергана.

За последний год в AKDN в Таджикистане произошли серьезные кадровые изменения. В октябре 2018 года с поста исполнительного директора организации ушел Ёдгор Файзов — он был назначен президентом председателем ГБАО.

В апреле текущего года, после того как президент Эмомали Рахмон выразил недоумение почему Фондом руководят только иностранцы, а не граждане Таджикистана, сменился глава AKDN.

Впервые Фонд возглавил гражданин Таджикистана Козидавлат Коимдодов.

Организация Ага Хана по развитию основана принцем Каримом Ага Ханом IV. AKDN осуществляет деятельность в более чем 30 странах с целью улучшения жизненных условий и возможностей людей, реализуя проекты в экономической, образовательной, культурной и других сферах.

фото пресс-службы председателя ГБАО 1 /5

В Таджикистане AKDN работает с 1992 года. Структурные подразделения организации действуют во всех регионах республики. Они реализуют программы по развитию инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, образования и культуры.

Фонд Ага Хана разработал специальную «Программу поддержки развития горных регионов» для исмаилитской общины Горного Бадахшана, которая включает в себя проекты по снижению риска от стихийных бедствий (программа «Фокус»), развитию сельского хозяйства, а также микрофинансированию малого бизнеса.

С этой целью в Таджикистане создан Микрофинансовый банк, который занимается выдачей гражданам микрокредитов.

Среди других крупных проектов AKDN – реабилитация энергетической компании «Памирэнерго», возведение пяти мостов через реку Пяндж на границе между Таджикистаном и Афганистаном, строительство участка автодороги Мургаб — Кульма с выходом в Китай и Пакистан.