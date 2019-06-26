Торжества и концерт мастеров искусств Таджикистана, посвященные 22-й годовщине Дня национального единства, состоятся сегодня вечером на центральном стадионе Раштского района. Перед собравшими выступит президент Таджикистана, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Для участия в праздничном концерте приглашены исполнители со всех регионов Таджикистана.

Завтра, 27 июня, в 9 утра в столице состоятся праздничные концерты в парках культуры и отдыха им. С. Айни, Фирдавси и возле здания Госфилармонии Таджикистана.

Ежегодно День национального единства Таджикистана особенно торжественно и широко отмечается в одном из регионов страны. В этом году празднование пройдет в Раште. В прошлом году День национального единства широко отмечали в Канибадаме.

27 июня 1997 года в Москве президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Саид Абдулло Нури подписали Общее соглашение о мире между правительством и ОТО, положившее конец гражданскому противостоянию 1992-1997 годов в республике.

День национального единства - один из официально установленных праздников Таджикистана. Он установлен в соответствии с Указом президента Таджикистана и закреплен законом республики от 22 мая 1998 года «О праздничных днях» и является не рабочим днем.

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