Крупный пляжно-развлекательный комплекс со всей необходимой современной инфраструктурой для отдыха горожан и гостей областного центра был построен и оборудован в кратчайшие сроки – всего за полтора месяца.
Церемония открытия нового пляжно-развлекательного комплекса, который расположился на левом берегу реки Сырдарьи - от чайханы «Сирдарья» по проспекту Рахмона Набиева до кардиологического центра города на расстоянии 300 метров, состоялась сегодня, 25 июня, во второй половине дня с участием председателя Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода и главы города Худжанда Маъруфа Мухаммадзода.
Пляжно-развлекательный комплекс включает современный пляж, площадки для пляжного футбола и волейбола, настольного тенниса, автостоянку.
Пляж оборудован согласно требованиям международных стандартов и обеспечен всей необходимой инфраструктурой - освещением, душевыми кабинами и раздевалками, точками по реализации прохладительных напитков и мороженного, спортивным оборудованием.
Одновременно на пляже смогут комфортно отдыхать более 1000 жителей и гостей города Худжанда.
«Этот пляж, построенный с соблюдением всех международных стандартов, будет служить не только горожанам, но и гостям и зарубежным туристам, поэтому он должен быть всегда чистым и благоустроенным», - сказал глава области, обращаясь к руководству города.
Раджаббой Ахмадзода особое внимание уделил вопросам обеспечения безопасности граждан на пляже. Он дал указание руководству Управления Комитета по ЧС и ГО Согдийской области предпринять меры по обеспечению безопасности граждан на пляжном комплексе и в этих целях создать здесь наблюдательный пункт.
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