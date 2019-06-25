Темпы производства драгоценных металлов в республике в этом году существенно выросли. Объем выпуска металла №1 (золото) за пять месяцев этого года увеличился на 60,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а металла №2 (серебро) – на 37,6%, сообщает министерство промышленности и новых технологий республики.
В официальных структурах страны воздерживаются от обнародования объема произведенных драгметаллов, объясняя это тем, что такая информация носит секретный характер.
В 2018 году в республике был произведен рекордный объем золота – порядка 6,4 тонн. Выпуск золота в прошлом году по сравнению с 2017 годом вырос почти на 17%.
Ранее в Минпроме отмечали, что все производимое золото приобретается Национальным банком Таджикистана.
В опубликованном в апреле докладе World Gold Council (Всемирного совета по золоту) говорилось, что Нацбанк Таджикистана в первом квартале этого года продал 1 тонну золота.
Сколько золота в Таджикистане?
В Минпроме отмечают, что в республике существуют благоприятные инвестиционные условия для увеличения добычи золота за счет реализации крупных проектов по месторождениям Тарор, Чоре, Пакрут и другие.
В министерстве подчеркивают, что в недрах республики находятся большие запасы золота. Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.
Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.
Главным золотодобытчиком в Таджикистане является таджикско-китайское совместное предприятие «Зарафшон», на долю которого приходится около 70 процентов от общего объема добываемого металла.
В целом добычей золота в стране занимаются десятки компаний, из которых самыми крупными наряду с СП «Зарафшон» являются СП «Апрелевка», государственное предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».
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