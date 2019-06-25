Австрийский суд удовлетворил запрос США на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Об этом заявил судья Верховного суда Австрии на заседании 25 июня в Вене, сообщает украинская служба "Радио Свобода".
В США бизнесмена и его компанию DF Group обвиняют во взяточничестве. По данным американских следователей, представители конгломерата подкупали чиновников в Индии. По версии следствия, DF Group пыталась получить доступ к титановым месторождениям, а металл оттуда позже пытались перепродать американской компании Boeing.
Решение суда, тем не менее, не означает, что Фирташа экстрадицируют – решение суда теперь должен подписать министр юстиции Австрии.
Ни Дмитрий Фирташ, ни его адвокат решение суда не комментировали и покинули здание.
В середине июня федеральная судья американского штата Чикаго Ребекка Палмаер отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа. О решении, принятом в конце прошлой недели и изложенное на 39 страницах, сообщили американские СМИ.
Дмитрия Фирташа задержали в Вене в 2014 году. С тех пор он оттуда не выезжал. США несколько раз требовали его экстрадиции, но австрийский суд отказывал.
Дмитрий Фирташ хорошо известен в Таджикистане: некогда он владел тут одним из крупнейших швейным предприятием и заводом по производству минеральных удобрений "Таджик Азот".
Оба предприятия, которые были отобраны у Фирташа решением таджикского экономического суда, в настоящее время практически простаивают.
Таджикские власти несколько лет пытаются продать швейную фабрику в Душанбе, а "Таджик Азот", контрольный пакет которого у Таджикистана выкупил Китай, простаивает, а рабочие не получают зарплату уже три года.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Душанбе: Аз боми хонаи 12-ошёна худро ба замин партофтани наврас
Шумораи моҳи сентябри маҷаллаи фаронсавӣ ба Ӯзбекистон бахшида мешавад
Хулосабарорӣ аз рӯи айбномаи порлумон нисбати президенти пешини Қирғизистон
Сокини пештар барои қатли одам маҳкумшудаи Конибодом боз ба куштор даст зад
Омодагии “Азия-Плюс” ба нашри дуюми роҳнамои сайёҳӣ ва даъват ба шарикиву ҳамкорӣ
Имкони истифода аз ҳавопаймои мусофирбар барои сокинони Бадахшон
Ҷасади марди дар дарёи Душанбе дарёфтшуда ношинохта боқӣ мемонад
Содироти семент аз Тоҷикистон дар 4 сол қариб 3 баробар афзуд
ИМА зидди Хоманаӣ ва ёваронаш таҳрим эълом мекунад
Ифтитоҳи театри нав дар Маскав бо намоиши асари драманависи тоҷик
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста