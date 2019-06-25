Еще лет десять назад старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара была персоной №1 в местных масс-медиа: она улыбалась с обложек глянцевых журналов, блистала на показах мод и роскошных вечеринках, ее клипы крутили по ТВ, а голос звучал на каждой радиостанции. После того как узбекская принцесса была вынуждена сменить наряды от известных мировых брендов на тюремную робу, ее мелькания в СМИ и в интернете поубавилось. Однако периодически «новости от Гульнары» появляются в медиа-пространстве, вызывая споры из серии «где правда, а где ложь», пишет ИА Фергана.

Так было, например, в октябре прошлого года, когда дочь Гульнары Иман Каримова написала в своем Instagram, что мама находится дома, хотя швейцарский адвокат «узбекской принцессы» Грегуар Манжа заявлял, что его подзащитная за решеткой. Где-то даже опубликовали, как потом выяснилось, чистый фейк, будто бы Гульнара заселилась в один из отелей в Дубае (ОАЭ).

Все разъяснила Генеральная прокуратура Узбекистана: по ее данным, Каримова в середины 2018 года была переведена под домашний арест, но 5 марта текущего года за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания» ее вернули в женскую колонию общего режима №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Последние же дни стала раскручиваться тема здоровья Каримовой: ее дочь Иман и адвокат Грегуар Манжа заявили, что в тюрьме якобы нарушают права Гульнары, в частности, заключенной отказывают в предоставлении медицинской помощи.

Каземат или санаторий?

В аккаунте Gulnarakarimovainfoupdates в Instagram (текст был опубликован в начале июня, с 16 июня аккаунт недоступен. – Прим. «Ферганы») появилось обращение от имени Иман Каримовой в адрес Генпрокуратуры Узбекистана с просьбой обратить внимание на нарушение прав осужденной.

Отмечалось, что Гульнаре Каримовой в колонии отказывают в лечении, несмотря на то, что у нее наблюдаются проблемы с давлением из-за перенесенного гипертонического криза. Кроме того, руководство учреждения якобы оказывает на дочь бывшего президента республики «физическое и психологическое давление» и пытается приписать ей нарушения режима. До этого, в конце мая, похожую информацию огласил через свой Twitter Грегуар Манжа, который назвал обращение со своей подзащитной «позором».

Обращения дочери и адвоката и широкий резонанс, который они получили в Сети, вызвали официальную реакцию. На брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 14 июня глава пресс-службы Генпрокуратуры Сурайё Рахманова официально заявила, что «Гульнара Каримова имеет беспрепятственный доступ к необходимой медицинской помощи», состояние осужденной удовлетворительное.

23 июня на сайте уполномоченного при Олий Мажлисе (парламенте) Узбекистана по правам человека (омбудсмена) Улугбека Мухаммадиева был опубликован отчет о посещении рабочей группой женской колонии в Зангиате. Наряду с другими заключенными омбудсмен пообщался с Каримовой. Отметим, что сообщение о результатах мониторинга подкреплено небольшим фотоотчетом, но ни одной иллюстрации встречи с дочерью экс-президента не представлено. При этом Мухаммадиев не только подтвердил версию прокуратуры, но и указал на практически привилегированное положение арестантки.

«При изучении отмечено о привлечении учреждением для медицинского обследования Каримовой Г.И. ведущих специалистов в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и гинекологии. Отдельные специальные обследования проведены в Центральном госпитале МВД. По назначению врачей она на системной основе получает необходимые медицинские препараты. На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой Г.И. в целом удовлетворительное, она получает рацион здорового питания», – говорится в отчете омбудсмена.

Особенно впечатляет информация о ведущих специалистах, на прием к которым попасть могут далеко не многие узбекистанцы, тем более бесплатно. В общем, если верить парламентскому правозащитнику, Гульнара живет практически в санатории.

Противоположной точки зрения придерживается адвокат Манжа, который во второй декаде посетил Узбекистан и добился встречи со своей клиенткой. 17 июня он написал в Twitter, что Гульнара находится в плохом состоянии, у нее высокое давление, полностью перевязана нога, она несколько раз падала в обморок. Юрист призвал власти Узбекистана прекратить произвольное, на его взгляд, задержание Каримовой.

Пляски вокруг миллионов

Наверное, в этом деле есть вопрос важнее здоровья Гульнары и условий ее содержания под стражей. Конечно, речь идет о деньгах. Все же только в Швейцарии в рамках уголовного дела, возбужденного против Каримовой и ее приближенных, заморожено около миллиарда долларов.

24 июня Генеральная прокуратура Швейцарии официально сообщила о своем решении передать Узбекистану 130 млн швейцарских франков ($133 млн). Следствие доказало факт отмывания денег, полученных коррупционным путем в основном от иностранных компаний. Виновным признан родственник Гульнары Каримовой (в пресс-релизе — relative), который в настоящий момент отбывает наказание в местах лишения свободы в Узбекистане (вероятно, речь идет о ее гражданском муже Рустаме Мадумарове). Суд приговорил участника коррупционной схемы к денежному штрафу в размере 390 тысяч франков ($400 тысяч), а также к конфискации 130 млн франков, которые и будут переданы Узбекистану.

За день до этого в Instagram-аккаунте «команды Гульнары Каримовой» Gulnarakarimovaupdates (не путать с недоступным Gulnarakarimovainfoupdates) появилось сообщение от имени бывшей «узбекской принцессы». Сама заключенная вряд ли могла опубликовать пост в соцсети – при назначении домашнего ареста Гульнаре запретили пользоваться интернетом, и вряд ли в тюрьме эта опция стала ей доступна. Но сообщение якобы от мамы перепостила в своем аккаунте Иман Каримова.

В своем «первом обращении за последние шесть лет» Гульнара, поблагодарив тех, кто сочувствует ее положению, и извинившись перед народом «за разочарование, которое я возможно принесла», поднимает финансовый вопрос. ««Несмотря на то, что прокуратура говорит, что не может точно посчитать количество средств, уже экспроприированных государством, я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере $1,2 миллиарда долларов», – пишет автор сообщения (здесь и далее грамматика сохранена).

Насчет денег, замороженных в Швейцарии, Каримова заявляет, что «данный вопрос не зависит исключительно от меня», поскольку на средства претендуют 19 стран. Но тут же она, как бы торгуясь с Узбекистаном, пишет: «Я сделала все возможное и мои адвокаты, вопреки собственным советам, отозвали свои документы, связанные с отстаиванием денежных средств на сумму $131 000 000 и в настоящее время делают то же самое для оставшейся суммы в $555 000 000».

Вернемся к пресс-релизу швейцарской прокуратуры: Узбекистану будут переданы $133 млн (если считать в долларах США), то есть, сумма, приблизительно равная $131 млн, от которых добровольно отказалась Каримова. Совпадение или действительно это решение спровоцировано командой Гульнары? Если это так, то стоит ли в ближайшем будущем ждать репатриации еще $555 млн?

Далее в своем сообщении заключенная призывает президента Узбекистана Шавката Мирзиёева вмешаться в ее дело и помиловать ее. «Особенно в свете либерализации наказаний для женщин, когда десятки женщин возвращаются к своим семьям будучи осужденными даже по статьям «Государственная измена» и «террористические акты против государства» (159 ст и 244 ст УК РУз). Мои дети заслужили быть со своей матерью, потому что я являюсь их единственным кормильцем, а моя дочь, рожденная с пороком сердца испытывает огромные трудности», – говорится в посте. При этом, по словам Каримовой, ей самой требуется проведение двух медицинских операций, что и заставило ее обратиться к Мирзиёеву.

Повторим: Гульнара вряд ли собственноручно набирает тексты в Instagram, но ее команда и активная в Сети дочь Иман, похоже, начали серьезную кампанию по освобождению «узбекской принцессы». И миллионы долларов, которые должны вернуться с замороженных счетов бизнес-леди в Узбекистан, выглядят как часть сделки «деньги в обмен на свободу». Неизвестно, будет ли она завершена. Все же пока в этой истории вопросов больше, чем ответов.

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