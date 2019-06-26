АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- В Центре стратегических исследований при президенте состоится очередной пресс-клуб «Тавозун» на тему «Реформы в налоговой системе и налогообложения Таджикистана». Начало в 9:00.
- Состоятся матчи 6-го тура Кубка АФК по футболу в группе «D». В Душанбе, на Центральном республиканском стадионе «Истиклол» примет туркменский «Алтын Асыр». Начало матча в 19:00. В Бишкеке встречаются «Дордой» (Кыргызстан) – «Худжанд».
- В Таджикском академическом театре оперы и балета имени Айни состоится балет «Зол и Рудоба». Начало в 18:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ИЮНЯ
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
1969 – Малика Собирова впервые на международном конкурсе артистов балета завоевала первую премию и большую золотую медаль.
2009 - Эмомали Рахмон дал старт работе Алтын-Топканского горно-обогатительного комбината.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ИЮНЯ
1927 – Родился кинорежиссер, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Владимир Мотыль.
1933 – Родился доктор медицинских наук, профессор Бахтиёр Ахмадов.
1942-2010 – Родился физик Акрам Чураев.
1949 – Родился кинорежиссер Майрам Юсуфова.
1951 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Сайдали Савзов.
1963 – Родился Народный артист Таджикистана Фаррух Рузиматов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.
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