С наступлением лета увеличилось количество жалоб на то, что в крупных городах ни днем, ни ночью не прекращается работа на многочисленных стройках. Начали делать ремонты и соседи. Как справиться с нарушителями спокойствия?
Радио эфир
С наступлением лета увеличилось количество жалоб на то, что в крупных городах ни днем, ни ночью не прекращается работа на многочисленных стройках. Начали делать ремонты и соседи. Как справиться с нарушителями спокойствия?
Душанбе: Аз боми хонаи 12-ошёна худро ба замин партофтани наврас
Шумораи моҳи сентябри маҷаллаи фаронсавӣ ба Ӯзбекистон бахшида мешавад
Хулосабарорӣ аз рӯи айбномаи порлумон нисбати президенти пешини Қирғизистон
Сокини пештар барои қатли одам маҳкумшудаи Конибодом боз ба куштор даст зад
Омодагии “Азия-Плюс” ба нашри дуюми роҳнамои сайёҳӣ ва даъват ба шарикиву ҳамкорӣ
Имкони истифода аз ҳавопаймои мусофирбар барои сокинони Бадахшон
Ҷасади марди дар дарёи Душанбе дарёфтшуда ношинохта боқӣ мемонад
Содироти семент аз Тоҷикистон дар 4 сол қариб 3 баробар афзуд
ИМА зидди Хоманаӣ ва ёваронаш таҳрим эълом мекунад
Ифтитоҳи театри нав дар Маскав бо намоиши асари драманависи тоҷик
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Citizen11
На бумажке оно хорошо звучит, а на практике наши милиционеры либо игнорируют такие жалобы, либо абсолютно не знают как правильно действовать в подобной ситуации.
Citizen12
На бумажке оно хорошо звучит, а на практике наши милиционеры либо игнорируют такие жалобы, либо абсолютно не знают как правильно действовать в подобной ситуации.