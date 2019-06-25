В Узбекистане представители эстрады и шоу-бизнеса запустили челлендж с пожеланиями об освобождении из тюрьмы старшей дочери первого президента Гульнары Каримовой: деятели шоу-бизнеса опубликовали фотографию Гульнары Каримовой и написали слова поддержки в её адрес, сообщает CA-NEWS.
Артисты желают в своих комментариях крепкого здоровья Гульнаре Каримовой и скорейшего возвращения домой.
В челлендже уже приняли участие актер и певец Жахонгир Позилжонов, певица Зиёда и актриса Халима Ибрагимова, отмечает издание.
Гульнара Каримова ранее обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой простить ее и дать возможность вернуться к детям.
В ответ Каримова пообещала не претендовать на $686 млн, находящихся в зарубежных банках и замороженных в рамах уголовного дела.
Накануне, 24 июня, правительственный портал Швеции опубликовал заявление, в котором сообщает, что вернёт Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков ($133 миллиона), которые были изъяты в ходе расследования по делу старшей дочери экс-президента.
На днях Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой. Мониторинговая группа во главе с Омбудсменом Улугбеком Мухаммадиевым в июне посетила колонию общего режима для женщин №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.
В ходе визита омбудсман встретился с дочерью первого президента Узбекистана, находящейся в колонии с марта. В беседе она выразила благодарность медицинскому персоналу учреждения за внимание и своевременно оказываемую медицинскую помощь, говорится на сайте уполномоченного парламента по правам человека.
"Состояние Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана, находящейся в заключении - удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь", - заявил Улугбек Мухаммадиев.
Отмечается, что для медицинского обследования Гульнары Каримовой колония привлекла «ведущих специалистов в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и гинекологии. Отдельные специальные обследования проведены в Центральном госпитале МВД».
«По назначению врачей она на системной основе получает необходимые медицинские препараты. На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой Г. И. в целом удовлетворительное, она получает рацион здорового питания», — подчеркивается в сообщении.
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Кулли ахбор
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said12
Ну если она действительно вернет все деньги, то можно ее и выпустить. Не думаю, что содержание ее именно в тюрьме является самоцелью нынешних властей. Пусть пользуется хоть и ограниченной городом Ташкент, но свободой.
ShaITan12
artisty i pevcy kak prostitutki pri luboy vlasti oni bez khleba ne ostanutsa
said ShaITan10
Журналисты и юристы тоже.