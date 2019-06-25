Французский журнал «Gala» планирует в сентябре издать специальный выпуск издания, который полностью будет посвящен Узбекистану.

Из более 100 страниц журнала 40 украсят рассказы и фотографии о историко-архитектурном наследии узбекского народа. На каждой страницы будет фотография на фоне достопримечательностей Самарканда и Бухары, сообщает Zarnews.uz.

Съемочная группа издания посетила Самарканд 23 июня и произвела съёмки архитектурных памятников.



Журнал «Galae» - авторитетное французское издание, посвященное моде и искусству, публикуется как в печатной, так и электронной версии 4 раза в год. Количество читателей журнала составляет более 13 млн. человек. Тираж печатной версии составляет 200 тыс. экземпляров.

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