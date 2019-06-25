Генпрокуратура Кыргызстана поддержала часть обвинений, выдвинутых парламентом в адрес экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Ранее парламент страны отправил в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, который подготовила специальная депутатская комиссия.

По версии парламентариев, бывший глава Кыргызстана причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, организации преступных групп, гонениям выступающих против его режима депутатов, судей, общественных деятелей, журналистов и другим незаконным действиям.

Генпрокуратура не нашла подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и в действиях президента есть признаки преступлений.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Согласно новому документу, бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий, либо в случае отрешения его от власти.

Согласно процедуре, для этого необходимо, чтобы не менее сорока депутатов инициировали обвинение против экс-президента, а также заключение об обвинении, вынесенное депутатской комиссией. После этого необходимо заключение генпрокурора об имеющимся в действиях президента составе преступления. После отчета надзорного органа депутаты не менее чем двумя третями голосов способны лишить экс-президента неприкосновенности.

В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.