«Азия-Плюс» приступает к работе над изданием нового выпуска туристического справочника «Салом». Справочник предназначен для гостей Таджикистана, для тех кто собирается приехать в нашу страну в качестве туриста или с деловой поездкой, отдыхать или работать. Информация издания также будет полезна и для граждан нашей республики, для тех, кто хочет лучше узнать Таджикистан и его достопримечательности.
Мы приглашаем к партнерству туристические компании, предлагающие туры по стране, рестораны, кафе и бары, гостиницы и хостелы, зоны отдыха и санатории, магазины сувениров и центры традиционных ремесел.
В справочнике будет представлена краткая справочная информация с адресами, телефонами и адресами электронной почты этих и других объектов, которые могут заинтересовать туристов.
В путеводители туристы найдут также полезную информацию о достопримечательностях нашей страны, местах отдыха и развлечений.
Справочник «Салом» выйдет тиражом 5 тысяч экземпляров. Вся информация из справочника, включая партнерские страницы, будет опубликована на сайте news.tj в специальном онлайн проекте.
Путеводитель в твердой копии будет распространяться бесплатно во всех аэропортах страны, гостиницах, на пограничных пунктах.
Заявку на участие в проекте можно отправить по электронным адресам [email protected] Телефоны для справок: +992 44 600 71 10; 44 600 71 12. Заявки принимаются до 15 июля.
Справочник «Салом» - выгодное предложение, для тех, кто хочет рассказать о себе гостям нашей страны.
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