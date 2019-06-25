До принятия Закона «О Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана», который 24 июня поддержала нижняя палата парламента республики, формально в состав ЦИК страны входили представители почти всех политических партий.
«Но они «погоду» на выборах президента или парламента не делали», - сказал в интервью «АП» таджикский политолог и журналист Нурали Давлат.
Он убежден в том, что беспартийный ЦИК также будет подконтрольным властям страны и ничего не изменит при проведении весной будущего года выборов в парламент страны, а осенью 2020 года - на выборах президента Таджикистана.
«Само понятия многопартийность для Таджикистана является чисто формальным, все официально зарегистрированные политические партии являются «послушными» для властей», - подчеркнул эксперт.
На сегодняшний день в стране официально зарегистрированы семь политических партий – правящая Народная демократическая партия Таджикистана, Демпартия, Компартия, Соцпартия, Аграрная партия, Партия экономических реформ и Социал-демократическая партия.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Имкони истифода аз ҳавопаймои мусофирбар барои сокинони Бадахшон
Ҷасади марди дар дарёи Душанбе дарёфтшуда ношинохта боқӣ мемонад
Содироти семент аз Тоҷикистон дар 4 сол қариб 3 баробар афзуд
ИМА зидди Хоманаӣ ва ёваронаш таҳрим эълом мекунад
Ифтитоҳи театри нав дар Маскав бо намоиши асари драманависи тоҷик
Гумонбарии мансабдори комиссариати ҳарбии Суғд ба қаллобӣ
Рӯзи мусиқӣ дар Душанбе чӣ гуна гузашт?
Авҷи мавсими ҷамъоварии ҳосили пиёз дар Тоҷикистон. Лекин чаро он ин қадр гарон аст?
ИМА Тоҷикистонро дар феҳристи кишварҳои нақзкунандаи озодиҳои динӣ боқӣ гузошт
Президент дар Сангвор: ҳузур дар маросимҳои ба истифода додани иншоот ва суҳбат бо мардум
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста