Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики. Его полномочия истекают в 2023 году.

"Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - сказал Евкуров.

Он объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", - сказал глава региона.

Парламент Ингушетии должен будет выбрать нового главу республики из предложенных президентом кандидатур, если Владимир Путин примет отставку Юнус-Бека Евкурова.

В конце марта в Ингушетии началась волна протестов в связи с планами региональных властей изменить местное законодательство так, чтобы вопрос об изменении территории республики не надо было выносить на референдум - этот шаг давал властям возможность перенести границу между респубиками.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была официально определена в 1991 году, когда перестала существовать Чечено-Ингушская АССР.

Решение вызвало массу протестов.

Евкурова назначили и.о. главы Ингушетии 30 октября 2008 года после отставки Мурата Зязикова.

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