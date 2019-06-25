В Региональном центре общественных инициатив и стратегий России и Кыргызстана в Москве состоялось торжественное открытие драматического театра «Аён».

Открыли театр с премьерным спектаклем таджикского драматурга Джумы Куддуса «Шахбози» - «Последняя миссия» в постановке известного кыргызского режиссера, художника и артиста Садира Сагинбаева.

Основательницей и директором нового театра «Аён», который называют еще и театром эмигрантов, является поэтесса Айнаш Козубоева. Роли исполняют молодые кыргызские артисты, сообщает пресс-служба Минкультуры Таджикистана.

По словам Садира Сагинбаева в 2006 году кыргызский театр юного зрителя подготовил спектакль Джумы Куддуса для участия в Международном фестивале театрального искусства в городе Иссык-куль и завоевал Гран-При и еще несколько наград в номинациях «За лучшую женскую роль» и «За лучшую мужскую роль». Сам Садир Сагинбаев получил приз «За лучшее художественное оформление».

Джума Куддус является автором свыше ста драм, трех исторических романов, шести исторических повестей и десятка рассказов.

Его пьесы поставлены в театрах Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

Впервые драма «Последняя миссия» была поставлена на сцене Таджикского государственного академического драматического театра имени А.Лохути, затем в постановке народного театра Бохтарского района завоевала Гран-при на первом Республиканском фестиваль-конкурсе «Андалеб», переведена на арабский язык.

В 2006 году завоевала Гран-При на Международном театральном фестивале в постановке Бишкекского театра юного зрителя, позже состоялась постановка спектакля в городе Ош Кыргызстана.

В 2017 году Джуме Куддусу было присвоено почетное звание Академика театрального искусства Кыргызстана.

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