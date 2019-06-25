Сотрудниками антикоррупционного ведомства Таджикистана по подозрению в совершении мошенничества задержан начальник отдела по призыву и военной подготовке военного комиссариата Согдийской области Рустамджон Гойибов.

Он, вступив в сговор с врачом центра здоровья №4 города Худжанд И. Дониёровым, за освобождения местного молодого человека от службы в рядах армии получил 700 долларов США и 400 сомони, сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства.

В отношении Р. Гойибова и И. Дониёрова возбуждено уголовное дело по статье 247 (мошенничество) УК Таджикистана.

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