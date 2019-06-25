Наступило лето, а значит, наступила пора openair-ов. И, по праву, одним из крутых таких мероприятий под открытым небом станет Первый международный мотофестиваль «Согдиана-2019», который пройдет 5-7 июля.

Байкеры Таджикистана регулярно устраивают для своих поклонников специализированные слеты, но «Согдиана-2019» соберет любителей мото-культуры из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России и других стран ближнего зарубежья.

Фестиваль организован мотоклубом «Irbis MCC» (кстати, впервые в составе Ассоциации мотоциклистов Центральной Азии) и компанией «NextView» при поддержке исполнительного органа госвласти и Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области.

"Мотофестиваль - праздник не только для мотоциклистов. Это возможность поближе познакомиться с мотокультурой и напоминание о том, как важно взаимоуважение на дороге. Мы очень благодарны руководству Согдийской области за поддержку, а также всем нашим партнерам, которые вместе с нами поддерживают идею безопасного движения по всем дорогам нашей страны", -говорит заместитель руководителя клуба «Ирбис» Форис Нурмухамедов.

Местом проведения масштабной встречи байкеров выбран город Гулистон (Кайраккум) – на берегу красивого «таджикского моря».

Откроет мотоциклетную феерию парад участников по главной дороге Худжанда – от санатория Нацбанка Таджикистана, в котором будут размещены участники фестиваля, до памятника Исмоили Сомони и (после возложения цветов) обратно.

Фото Ромы Буряк

В дальнейшей программе мероприятия – спортивные соревнования, музыка, общение, фудкорт. Здесь же развернется выставка ремесленников с обширной тематикой.

Музыкальное сопровождение на фестивале будет представлено группой «Monday Beat» с Темуршо Имматшоевым, DJ Jova и другими приглашенными гостями.

Связь на фестивале обеспечит генеральный спонсор МегаФон Таджикистан, который благодаря скоростному мобильному интернету поможет делиться видео с мероприятия, впечатлениями и радостью с теми, кто не сможет побывать на фестивале.

Asia-Plus является информационным партнером «Согдианы 2019», поддержку фестивалю также оказали «LIQUI MOLY» (моторные масла), гостиница «Армон Апарт Отель», «Сиёма», компания «Coca-Cola».

Мотоклуб «Irbis MCC» за три года своей деятельности провел большое количество акций, благотворительных мероприятий. А президент клуба Фарход Калонов в течение года в рамках кругосветного путешествия «Мы Таджики-5 – Бесконечность не предел» проехал уже более 73 тыс. километров по земному шару и продолжает свое путешествие в Южной Америке.

Итак, 5-7 июля, Кайраккум, Первый международный мотофестиваль «Согдиана-2019»!

Хотите стать партнером или просто участвовать в таком зрелищном мероприятии? Тогда спешите связаться с представителями клуба «Irbis MCC» на их страницах в социальных сетях Facebook: Irbis MCC Tajikistan и Instagram: @irbis_mcc и забронировать места.

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