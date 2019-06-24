По факту взрыва боеприпасов в городе Арыси Туркестанской области (юг Казахстана) уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 462 УК РК («Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих»), сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.
Склад с боеприпасами на территории воинской части в Арыси взорвался сегодня утром. Склад с вооружением, которое осталось в наследство со времен СССР, считается одним из наиболее крупных в данном регионе.
Из-за взрыва жителей города, около 43 тыс. человек, было решено эвакуировать в Шымкент и близлежащие поселки.
"Всего к месту чрезвычайной ситуации привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД РК. Также для охраны общественного порядка в город Арысь направлены 500 военнослужащих воинской части 6506 Национальной Гвардии РК, дислоцированной в Шымкенте», - говорится в сообщении.
КЧС Казахстана сообщает о 56 автобусах, направленных для эвакуации.
По последним данным Управления здравоохранения Шымкента, в результате ЧП в Арыси один человек погиб - в его машину попал снаряд, 31 человек направлен в медучреждения, двое в тяжелом состоянии.
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