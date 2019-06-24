В эти дни в Таджикистане в разгаре сбор лука, значительная часть которого идет на экспорт, в основном, в Россию.

Экспортеры, в том числе, из Таджикистана, довольны нынешним дефицитом лука в России. По сообщению портала аграрного проекта East-fruit.com, производители лука в самой РФ отгружают данную продукцию по 20-30 руб/кг ($0,31-0,47/кг).

Ранний лук в России стоит, в среднем, в 1,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство игроков рынка не ожидают снижения цен на данную продукцию в ближайшее время.

В это время в Таджикистане...

В это время в Таджикистане дефицита нет, но цены на лук уже взлетели.

Архивное фото Фото Asia-Plus

Сегодня килограмм стоит выше 3 сомони (в прошлом году в это время он стоил 1-1,20). Фермеры говорят, что реализуют свою продукцию очень дешево, учитывая все свои расходы. Другие признают, что более выгодно продавать лук в России, учитывая его нынешний дефицит там.

На полях южных районов Таджикистана стоят целые караваны из многотонных фур, которые везут лук в Худжанд, а после - на рынки Казахстана и России.

- Весь хороший лук везут туда, - говорит жительница Душанбе Нигина Товарова. – Я спрашивала на базарах – там только мелкий лук остался, крупный, хороший, говорят, сортируют и везут на экспорт. Но это ладно, цена, главное, какая!



И, видимо, лук будет только дорожать…

По данным министерства сельского хозяйства Таджикистана в этом году лук был посеян на 16 тыс. 438 га площади, ожидается урожай более 600 тысяч тонн.

По словам производителей, погодные условия в этом году не позволили им достичь высоких результатов. Фермер Саид Собиров из Турсунзаде посетовал на град, который прошел весной.

- Я посеял лук на полгектара земли, и получил 20 тонн. Недавно оптом сдал поставщикам по 2 сомони 40 дирамов за килограмм. Запланировал получить около 40 тонн лука, но град побил мой урожай.

По словам фермера, он посеял лук в августе 2018 года, за 10 месяцев все его расходы составили 25 тысяч сомони.

Фото Asia-Plus

«В итоге за 10 месячный труд я получил всего более 15 тысяч сомони прибыли, что очень мало», - считает он.

На освободившуюся площадь от лука он посадил огурцы и ждет второго урожая, чтобы получить достаточный доход, позволяющий купить собственный трактор.

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