Ко Дню национального единства компания «МегаФон Таджикистан» запустила сеть четвертого поколения в центрах Раштского и Лахшского районов.
МегаФон Таджикистан стал первым оператором связи, который предоставляет услуги сети 4G в Раштском и Лахшском районах. Теперь скоростной мобильный интернет доступен на территории, где проживает более 190 тысяч человек. Это не только сами райцентры, но и небольшие села и кишлаки, находящиеся в зоне приема новых базовых станций стандарта 4G.
При наличии устройств, поддерживающих технологию четвертого поколения, абоненты компании могут пользоваться любыми интернет-сервисами на средних скоростях порядка 15-20 Мбит в секунду. Это позволяет не только смотреть видео без торможения, на порядок быстрее скачивать музыку или открывать сайты. В новой сети комфортно работать: просматривать электронную почту, пересылать презентации и другие «тяжелые» файлы, пользоваться облачными сервисами. Таким образом, запуск новой сети произведен в интересах как абонентов – физических лиц, так и корпоративных клиентов оператора.
«Символично, что запуск нового оборудования нашей сети 4G совпал с Днем национального единства. Скоростной мобильный интернет тоже объединяет людей: помогает обмениваться с друзьями и близкими видео в соцсетях, узнавать из новостей о том, как живут наши соотечественники во всех уголках страны. Уверен, что запуск скоростного интернета в центрах Раштского и Лахшского районов станет новым шагом на пути построения современной цифровой экономики, охватывающей всю территорию Таджикистана», – комментирует Парвиз Давлятов, директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП.
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