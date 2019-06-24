В Душанбе открылся ресторан китайской кухни, а также 9-ти этажный отель Таджикско-китайской горнопромышленной компании. Церемония открытия объектов прошла 16 июня с участием высоких гостей и руководства горнопромышленной компании.

На церемонии было отмечено, что Китай и Таджикистан тесно связаны друг с другом горами и реками. Дружба наших народов имеет давнюю историю. Последние годы в рамках стратегии «Один пояс – один путь», которая была выдвинута в 2013 году председателем Китая Си Цзиньпин, отношения между Китаем и Таджикистаном стремительно развиваются: страны стали не только хорошими соседями, но и партнерами, которые оказывают поддержку друг другу и тесно сотрудничают.

Таджикско-китайская горнопромышленная компания

Укрепление культурного обмена содействует укреплению отношений между нашими народами. Таджикско-китайская компания, которая относится к компании «Тибет-Эверест», на сегодняшний день является самым крупным предприятием, созданным за счёт китайских инвестиций типовым проектом в рамках сотрудничества ШОС, а также представляет собой пример сотрудничества обоих государств.

«В китайском календаре число 16 – день открытия наших объектов, считается счастливым, поэтому мы надеемся, что ресторан и гостиница будут удачно работать на таджикском рынке. Мы усердно трудились и выполнили все обязанности перед нашими правительствами. А после подписания вчерашнего меморандума о сотрудничестве с министром промышленности Таджикистана мы откроем новую страницу в наших отношениях», - отметил председатель Компании Хуан Цзян Жунг.

«Мы надеемся, что деятельность нашей гостиницы и ресторана будет такой же плодотворной и благоприятной, как и деятельность нашей компании в Таджикистане», - заключил он.

После завершения церемонии открытия, председатель Компании Хуан Цзян Жунг пригласил гостей мероприятия в ресторан китайской кухни и гостиницу. На первом этаже ресторана слева расположен уголок таджикской культуры и истории, а справа – уголок китайско-тибетской культуры и истории. На первом этаже робот-гид на 4 языках встречает гостей, и на таджикском языке рассказывает о всех особенностях культуры и традициях двух народов.

Таджикско-китайская горнопромышленная компания

Ресторан традиционной китайской кухни располагается на 2 этаже, и состоит из одного общего зала и 8 уютных кабинок, оформленных ведущими дизайнерами в духе китайского культуры и дизайна.

Далее гостей провели в здание гостиницы. Каждый номер отличается один от другого креативностью работы дизайнера китайского стиля, мягкой и комфортабельной мебелью, кроме того, в каждом номере есть высокоскоростной вай-фай.

Стоит отметить, что гостиница предназначена для жителей и гостей столицы и рада принимать первых посетителей. Добро пожаловать!