Долг потребителей электроэнергии города Бохтара перед предприятиями электросетей города составляет 77 млн сомони, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 12,9 млн сомони.

Как сообщил начальник службы сбыта электросетей города Бохтара Ахлиддин Шарипов, одна из причин роста долга за электроэнергию - это долги бюджетных организаций.

«Например, долг госпредприятия по освещению города составляет более 5 млн сомони. Только с начала этого года предприятие получило электроэнергию на 1 миллион 355 сомони, но, к сожалению, не одного сомони не оплатило в погашение долга. Это предприятие ежемесячно получает свет на сумму от 280-300 тыс. сомони, однако в смете расхода бюджета данного госпредприятия, который финансируется из бюджета города, не предусмотрены средства за электроэнергию. Мы незнаем, как решить этот вопрос. Обратились в мэрию города, к руководству области, но, к сожалению, вопрос оплаты долга со стороны этого предприятия не решается», - добавил Шарипов.

Он также отметил, что таких должников много в системе образования, здравоохранения и коммунальных служб.

«Проблемы бюджетных организаций в том, что смета расходов их бюджета по электроэнергии не соответствует реальному расходу электроэнергии. И за этой разницы ежемесячно растет долг», - отметил Шарипов.

По его словам, финуправление города пообещало заняться вопросом погашения долгов со стороны предприятий, в том числе и решить вопрос о частичном погашении долга госпредприятия по освещению города.

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