25-летний житель района Хамадони задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
Подозреваемый, находясь на улице Фирдавси города Душанбе, в результате возникшего конфликта с 21-летней жительницей района Рудаки, нанес ей одно ножевое ранение. Женщина, получив смертельную рану, скончалась в больнице, сообщает МВД.
Мужчина был задержан по горячим следам сотрудниками ОМВД-1 района Фирдавси города Душанбе.
По данному факту возбужденно уголовное дело, ведётся следствие, отмечается в сообщении.
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Кулли ахбор
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Рома3
И вот такие дебилы путешествуют по миру ...
Сильвио Берлускони4
"Пырнул"(?!) ножом... Ул. Фирдавси - центр города? Ребята, вы бы уж как-то аккуратнее что-ли.
Снежка6
что вообще творится в стране... такое ощущение, что всем этим выродкам платят за убийства.. очень надеюсь, что это только лишь моя фантазия...
Abdulloh6
В скором будущем пойдёт по нарастающей... Будет называться "Кривая поножовщины"...
ShaITan6
Moralniy urod.
Pora vvodit kvoty na debilov. To devochku sojgli, to kogo to nojikom, durdom.