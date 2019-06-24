Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана сегодня поддержали предложенный правительством страны законопроект «О Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан».

Законопроект запрещает членам политических партий Таджикистана входить в состав Центризбиркома страны. На сегодняшний день почти все политические партии страны имеют своих представителей в составе ЦИК.

Кроме того, согласно нормам принятого депутатами законопроекта, члены политических партий Таджикистана также не смогут войти в состав окружных избирательных комиссий, а если войдут, то обязаны приостановить свое членство в рядах политических партий.

По мнению депутата Джаббора Ахмедова, законопроект уравняет права политических партий на выборах всех уровнях.

В Таджикистане в 2020 году состоятся парламентские выборы - весной, и президентские - осенью будущего года.

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